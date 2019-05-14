عبد المهدي يعلن بذل جهود كبيرة لايجاد مخرج لازمة الخلاف الاميركية الايرانية

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، "اجريت 3 مكالمات مع وزير الخارجية الامريكي قبل زيارته العراق لبحث ملفات المنطقة ودور العراق في درء الخطر"، مبينا ان "الخلاف الايراني الامريكي ملف معقد ونحن نبذل جهودا لايجاد مخرج للازمة".
واضاف عبد المهدي، "لدينا خطط لحالات الطوارئ اذا ما وقع الصدام بين اميركا وايران".
وتابع عبد المهدي، "سنبحث المشتركات والملف الامني الاقليمي خلال زيارتنا الى تركيا"، لافتا الى ان "موضوع المياه يحتل اهمية ضمن زيارة تركيا، وكلانا جادان بحل هذا الملف".
واضاف عبد المهدي، "لدينا خطط لحالات الطوارئ اذا ما وقع الصدام بين اميركا وايران".
وتابع عبد المهدي، "سنبحث المشتركات والملف الامني الاقليمي خلال زيارتنا الى تركيا"، لافتا الى ان "موضوع المياه يحتل اهمية ضمن زيارة تركيا، وكلانا جادان بحل هذا الملف".
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