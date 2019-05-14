عبد المهدي: ماضون بتوطين الرواتب ووجهنا لجنة خاصة لحسم ملف المفسوخة عقودهم

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، إن "الحكومة تسير في توقيتاتها، وسيتم عرض الاعمال المنجة وغير المنجزة على الجمهور".
واضاف عبد المهدي، أن "الحكومة ماضية بمشروع توطين رواتب الموظفين ضمن جهود مكافحة الفساد".
وتابع عبد المهدي، "وجهنا لجنة خاصة لحسم ملف المفسوخة عقودهم"، مبينا ان "الحكومة تعير اهمية لهذا الموضوع".
واضاف عبد المهدي، أن "الحكومة ماضية بمشروع توطين رواتب الموظفين ضمن جهود مكافحة الفساد".
وتابع عبد المهدي، "وجهنا لجنة خاصة لحسم ملف المفسوخة عقودهم"، مبينا ان "الحكومة تعير اهمية لهذا الموضوع".
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