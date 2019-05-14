مجلس كربلاء يبدأ باستجواب المحافظ غيابياً

وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس محافظة كربلاء بدأ، اليوم، جلسة استجواب المحافظ عقيل الطريحي غيابياً دون حضوره.
وأشار إلى وجود عدة نقاط واسئلة سيتم توجيهها غيابياً للطريحي، فيما سيصوت المجلس بقناعته أو عدم القناعة بالأجوبة.
وأشار إلى وجود عدة نقاط واسئلة سيتم توجيهها غيابياً للطريحي، فيما سيصوت المجلس بقناعته أو عدم القناعة بالأجوبة.
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