وأضاف أن "الخطة الثانية تعلق بالمتوسطة الأمد والمتعلقة بتأهيل وصيانة المستشفيات القائمة وادامتها، اما الخطة الستراتيجية فترتبط ببناء مستشفيات جديدة متطورة"، لافتاً الى ان "تخصيصات وزارة الصحة بالموازنة ليست بمستوى المتطلبات كما اشارت الوزارة وقد سعينا باللجنة لتوفير الاموال الكافية من المستطاع لدينا للقطاع الصحي".
وأكد الزيادي، ان "المطلوب اليوم، هو دعم الوزارة بكل الوسائل المتاحة كي نصل الى نهاية واقعية ، سواء بحصول تغيير ايجابي يلمسه المواطن او معالجة قصور الوزارة بحال بقاء الوضع على ماهو عليه دون اي تحسن على ارض الواقع، وحينها ستكون جميع الاجراءات التي كفلها القانون والنظام الداخلي متاحة أمامنا لتصويب عمل الوزارة"، مشدداً على ان "لدينا سقوف زمنية لمتابعة جميع الخطوات التي يتم العمل بها بوزارة الصحة سواء من ناحية الاستيراد للمستلزمات الطبية وصولاً الى المعالجات الداخلية بعمل الوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو لوضع خطة من ثلاث مراحل لمعالجة الواقع الصحي في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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