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نائب يدعو لوضع خطة من ثلاث مراحل لمعالجة الواقع الصحي في البلاد

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وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "الواقع الصحي بالعراق حاليا غير مرضي ولا يلبي الطموح، ولدينا عمل وتقييم مشترك مع وزارة الصحة للواقع الصحي وتحديد الاولويات"، مشيراً إلى "ضرورة أن تكون هناك خطة آنية كتوفير الادوية المهمة لأن هنالك نقص حاد بالأدوية يصل الى نسبة 80% وخاصة ادوية الامراض السرطانية والامراض المزمنة وأدوية الطوارئ وتصليح الاجهزة الطبية المهمة كأجهزة المفراس والرنين والتخطيط".

وأضاف أن "الخطة الثانية تعلق بالمتوسطة الأمد والمتعلقة بتأهيل وصيانة المستشفيات القائمة وادامتها، اما الخطة الستراتيجية فترتبط ببناء مستشفيات جديدة متطورة"، لافتاً الى ان "تخصيصات وزارة الصحة بالموازنة ليست بمستوى المتطلبات كما اشارت الوزارة وقد سعينا باللجنة لتوفير الاموال الكافية من المستطاع لدينا للقطاع الصحي".

وأكد الزيادي، ان "المطلوب اليوم، هو دعم الوزارة بكل الوسائل المتاحة كي نصل الى نهاية واقعية ، سواء بحصول تغيير ايجابي يلمسه المواطن او معالجة قصور الوزارة بحال بقاء الوضع على ماهو عليه دون اي تحسن على ارض الواقع، وحينها ستكون جميع الاجراءات التي كفلها القانون والنظام الداخلي متاحة أمامنا لتصويب عمل الوزارة"، مشدداً على ان "لدينا سقوف زمنية لمتابعة جميع الخطوات التي يتم العمل بها بوزارة الصحة سواء من ناحية الاستيراد للمستلزمات الطبية وصولاً الى المعالجات الداخلية بعمل الوزارة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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