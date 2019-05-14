إصابات بين المعتصمين المفسوخة عقودهم امام مكتب رئيس الوزراء ببغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "قوة امنية اعتدت، ظهر اليوم، بالضرب بحق المعتصمين المفسوخة عقودهم امام مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، وسط بغداد".
وأوضح المصدر، أن "الاعتداء بالضرب أسفر عن إصابة سبعة اشخاص من المعتصمين اثناء تظاهرتهم".
ويعتصم العشرات من المنتسبين الامنيين المفسوخة عقودهم منذ أشهر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما قرر هؤلاء المعتصمين نقل اعتصامهم امام مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي وسط العاصمة للمطالبة باعادتهم الى الخدمة.
وأوضح المصدر، أن "الاعتداء بالضرب أسفر عن إصابة سبعة اشخاص من المعتصمين اثناء تظاهرتهم".
ويعتصم العشرات من المنتسبين الامنيين المفسوخة عقودهم منذ أشهر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما قرر هؤلاء المعتصمين نقل اعتصامهم امام مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي وسط العاصمة للمطالبة باعادتهم الى الخدمة.
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