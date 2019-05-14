العراق والمغرب والجزائر أكثر الدول العربية التزاماً بالصلاة

وقال المعهد في دراسة أعدها بين الأعوام من 2008 إلى 2017، إن "العراق والجزائر والمغرب ضمن النسبة التي تتراوح بين 80 إلى 100%"، مبيناً أن "مصر حازت على نسبة 72% والأردن وتونس حصلتا على نسبة ما بين 60 إلى 79 %".وأضاف، أن "نيجيريا احتلت المرتبة الأولى من بين الدول غير العربية بأكثر الدول التزاما بالصلاة وبنسبة 95% تليها ايران وبنسبة 87% تليها اندونيسيا وبنسبة 84%"، مبيناً أن "دولة بارغواي احتلت المرتبة الرابعة وبنسبة 82%، تلاها الهند وبواقع 75% تلاها باكستان وبنسبة 67%".

وأشار المعهد، إلى أن "الصين كانت اقل الدول التزاما بالصلاة وبنسبة 1%، واحتلت المملكة المتحدة باقل الدول التزاما بالصلاة وبواقع 6%، كما احتلت المانيا باقل الدول التزاما بالصلاة وبواقع 9%".



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