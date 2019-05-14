الدفاع المدني: انتشال جثة جديدة لأحد ضحايا عبارة الموصل

وقال بوهان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "العثور على جثة مجهولة الهوية من ضحايا العبارة ضمن منطقة الدندان".

وأضاف بوهان في بيانه: "وبهذا تصبح الحصيلة انتشال ١٢٤ جثة وإنقاذ ٣٣ مواطناً".



ولقي نحو 100 عراقي مصرعهم غرقا وفقد آخرون بانقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحداد العام في أنحاء العراق.

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، الخميس (21 آذار 2019) ، وفقد اخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية ب‍الموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.



وصوت مجلس النواب العراقي إثر الحادث على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.