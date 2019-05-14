الحكومة تدخل فراغا دستوريا بعد 15 يوما

واضاف ان "تعقيد المشهد السياسي يتجه نحو ذروته في الأيام المقبلة، خاصة بعدما ربطت كتل سياسية بين موضوع الدرجات الخاصة وملف مرشحي الوزارات الشاغرة"، مبينا أنّ "موضوع الدرجات الخاصة في الوزارات، والذي يمثّل الدولة العميقة، تسبب بخلاف أكبر من خلاف الوزارات نفسها".
وأوضح المسؤول أنه "لا يوجد حتى اللحظة أي توافق بين الكتل الرئيسة بشأن تلك الدرجات، وأنّ كلا منها تسعى للفوز بها"، مبينا أنّ "اغلب التحالفات أهملت موضوع الوزارات، وفشلت أيضا بالتوصل لاتفاق يحسم تقاسم المناصب الخاصة".
واكد نائب تحالف سائرون، في السابع من ايار الحالي، أن رئيس الوزراء الزم نفسه بحسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية حزيران المقبل.
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