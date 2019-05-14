العراق يستنكر ما تعرَّضت له أربع سفن من عملـيَّات تخريبيَّة بالامارات

وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العراق يعرب عن إدانته، واستنكاره الشديد لما تعرَّضت له أربع سفن من عملـيَّات تخريبيَّة في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة".

وأكدت الخارجية العراقية، "تضامُننا مع الأشقاء في دولة الإمارات في مُواجَهة التحدِّيات، والتصدِّي لكلِّ المُحاوَلات الرامية لزعزعة أمنها، واستقرارها، وسلامة مُواطِنيها".



وأضافت أن العراق يرى أنَّ ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب يُهدِّد أمن الخليج كلـِّه؛ لأنَّ اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة؛ لذا نُشدِّد على أهمِّية تضافر الجُهُود في التصدِّي لأيِّ تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن، واستقرار هذه المنطقة المُهمَّة دوليّاً".

ودعت دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى اتباع سياسة التهدئة والتعاون المشترك للمساهمة الفاعلة في تأمين سلامة الناقلات وحركة الملاحة في منطقة الخليج لتاثيرهما على مصالح بلدان المنطقة وحركة التجارة الدولية.



يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، كانت أعلنت، الأحد (12 ايار الحالي)، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).