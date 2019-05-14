عبد المهدي غدا في تركيا لبحث موضوع حزب العمال ومعبر حدودي جديد

وقالت الصحيفة ان "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سيقوم يوم غد الثلاثاء بزيارة إلى تركيا ويلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان"، مبينا انه "الجانبين سيناقشون تأثير حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار بالعراق".واضافت الصحيفة ان "الطرفين سيناقشان ايضا المعبر الحدودي الجديد الذي سيتم إنشاؤه بين البلدين، مما سيزيد حجم التجارة من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 20 مليار دولار ، اضافة الى مناقشة قضايا اخرى متعلقة بالمياة والطاقة".

واشارت الصحيفة انه "من المقرر ايضا ان يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق كجزء من الاجتماع الرابع الرفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي في نهاية هذا العام".

ومن المتوقع أن تعيد تركيا توازن إمداداتها النفطية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنهي الإعفاءات التي سمحت لتركيا بالاستيراد من إيران رغم العقوبات.



ويعد العراق أحد الموردين الرئيسيين لتركيا من النفط الخام حيث تعوض أنقرة عن المنتج الإيراني.

وكان وزير الخارجية التركي ميفلوت شافوشوغلو قد عقد اجتماعات مع المسؤولين في بغداد والبصرة وأربيل في 28 نيسان الماضي والتقى تشافوغلو مع نظيره العراقي ، محمد علي الحكيم ، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي كجزء من زيارته الرسمية التي استغرقت يومين إلى البلاد.

وأعطت الحكومة العراقية إذنًا لتركيا لإعادة فتح القنصليات العامة في الموصل والبصرة ، وكذلك لإطلاق قنصلية في النجف.

