القضاء: تصديق اعترافات متهمين بعملية سطو مسلح في العامرية

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمين اعترفوا صراحة أمام قاضي التحقيق بارتكاب الجريمة وبالتعاون مع متهمين أخرين". وأضاف البيان، أنه "تم ضبط المواد المسروقة أثناء إلقاء القبض على المتهمين"، لافتاً إلى أن "المحكمة صدقت اقوالهم وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي".



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