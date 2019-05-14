الانواء تنشر جدولا بدرجات الحرارة في بغداد وباقي المحافظات

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وبينت الهيئة في الجدول ان جميع المحافظات العراقية سيكون الطقس فيها صحو، فيما ستكون درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 16 الى 26 درجة مئوية والعظمى تتراوح بين 33 الى 44 درجة مئوية.
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