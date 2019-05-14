٤٨٨ اصابة بحوادث سير المركبات والسقوط من مرتفع الشهر الماضي

واضاف ان "الطوارئ استقبلت خلال نيسان الماضي ٤٨٨ اصابة بالراس والحبل الشوكي جراء حوادث السير للمركبات والسقوط من اماكن مرتفعة من بين ١٧٤١ حالة طارئة واردة للمسشفى خلال الشهر".
واوضح ان من بينها ١٣٧ اصابة جراء حوادث السيارات و ٣٥١ اصابة سقوط من اماكن مرتفعة فضلا عن تلقي المستشفى ١٨١ جلطة دماغية".
وتابع ان "الفرق الطبية تمكنت من انقاذ معظم الحالات من خلال الاسعافات الاولية في الطوارئ ومن ثم التداخل الجراحي والاحالة بعدها مابين العناية المركزة والردهات حسب الحالة الصحية للمصاب".
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