عضو بالامن النيابية يدعو الحكومة للرد على ضبط معدات تستخدم لاغراض نووية

وقال النائب بدر الزيادي في حديث لـ الخليج 365، انه "لا يمكننا اتخاذ موقف من ما نشرته وسائل اعلامية بشأن ضبط السلطات الفنلندية معدات متوجهة للعراق والتي تستخدم لاغراض نووية، طالما لم يصدر بيان رسمي من الجهات الرسمية".ودعا الزيادي "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الى الرد على ذلك سواء بالنفي او توضيح ماهي هذه المعدات وبيان تفاصيل الموضوع"، مشيرا الى انه "بعد ذلك سيكون لنا موقف في لجنة الامن والدفاع البرلمانية وباقي اللجان البرلمانية والحكومية ذات الاختصاص".

واعلنت الجمارك الفنلندية، عن ضبط أجهزة كانت متجهة للعراق، يمكن استعمالها في تصنيع أسلحة نووية، فيما أوضح كبير المفتشين في الجمارك الفنلندية ساري كنابي، أنّ "اننا لم يتوصلوا إلى الآن للغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعدات في العراق".

