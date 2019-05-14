ودعا الزيادي "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الى الرد على ذلك سواء بالنفي او توضيح ماهي هذه المعدات وبيان تفاصيل الموضوع"، مشيرا الى انه "بعد ذلك سيكون لنا موقف في لجنة الامن والدفاع البرلمانية وباقي اللجان البرلمانية والحكومية ذات الاختصاص".
واعلنت الجمارك الفنلندية، عن ضبط أجهزة كانت متجهة للعراق، يمكن استعمالها في تصنيع أسلحة نووية، فيما أوضح كبير المفتشين في الجمارك الفنلندية ساري كنابي، أنّ "اننا لم يتوصلوا إلى الآن للغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعدات في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالامن النيابية يدعو الحكومة للرد على ضبط معدات تستخدم لاغراض نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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