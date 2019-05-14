تعيين عراقية نائباً للمبعوث الأممي للتحقيق بجرائم داعش

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"الخليج 365" من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن تعيين عراقية نائباً لكريم خان، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، ومتابعة اجراءات تعيين خبراء عراقيين آخرين لدعم الفريق والعمل مع الناجين بطريقة تتماشى مع القوانين الوطنية لضمان تحقيق مصالحهم في مساءلة التنظيم بشكل كامل.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في تقرير الاثنين ارسل نصه الى ""الخليج 365""، ان المستشار الخاص لليونيتاد (فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) كريم اسعد احمد خان قام خلال اجتماع في بغداد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتقديم النائبة العراقية السابقة الدكتورة سلامة الخفاجي اليه بعد تعيينها رئيسة المشاركة والدعم الوطني في يونيتاد.

وستشغل الخفاجي منصب النائب العراقي للمستشار الخاص وبحكم منصبها ستعمل عن قرب مع نظرائها في السلطات الوطنية لغرض المضي قدماً بعمل يونيتاد في تحقيق تطلعات الناجين والضحايا في مساءلة داعش عن جرائمه المرتكبة.

سلامة الخفاجي

والخفاجي من مواليد بغداد طبيبة أسنان واستاذة في جامعة بغداد بإختصاصها ودخلت المعترك السياسي من خلال عضويتها في مجلس الحكم العراقي الذي تشكل بعد سقوط النظام السابق، كما كانت عضواً في مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الوطني العراقي الشيعي. وفي مايو عام 2004 نجت الخفاجي من محاولة اغتيال في بلدة اليوسفية جنوب بغداد قتل فيها ابنها.

دعم عراقي لفريق التحقيق بجرائم داعش

وأكد عبد المهدي دعمه الكامل ليونيتاد ورحّب بتعيين الخفاجي من جانب المستشار الخاص وبالتشاور مع حكومة العراق ودعا جميع الادارات الحكومية في بلاده الى التعاون مع يونيتاد ودعم العمل المناط بها تماشياً مع قرار مجلس الامن 2379 (2017) و مع ما يرتبط بالقرار من اختصاصات تتعلق بنشاطات فريق التحقيق.

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واعرب عبد المهدي عن ارتياحه لقرب الاعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق الذي سيتم ايضا بالتشاور مع الحكومة العراقية. وأكد أنه يتطلع إلى مزيد من المشاورات مع المستشار الخاص حال انتهاء مجريات التوظيف.

وشدد رئيس الوزراء على دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من اجل انجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع الفريق.

خبراء عراقيون ضمن فريق التحقيق

ومن جانبه، عبر المستشار الخاص كريم خان عن امتنانه لرئيس الوزراء ولحكومة العراق لدعمهم المستمر ولتسهيل نشاطات فريق التحقيق على امتداد البلاد كما احاطه علماً بأنه بتعيين الخفاجي رئيسا لفريق المشاركة والدعم الوطني من الجانب العراقي فإن يونيتاد سيمضي في الإعلان عن الوظائف الاخرى للخبراء العراقيين الذين سيعملون ضمن فريق التحقيق.

وأكد المستشار الخاص مرة أخرى أن يونيتاد يمضي ملتزماً بتنفيذ ولايته في خدمة الشعب العراقي.

فيديو اجتماع عبد المهدي مع كريم خان:





كما قدم المستشار الخاص شرحا عن مجريات عمل فريق التحقيق وما يتطلبه من ظروف مناسبة لانجاز مهامه في التحقيق بجرائم داعش.

يذكر ان خان هو أول رئيس لفريق التحقيق وهو محامٍ بريطاني ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة المهنية في القانون الجنائي الدولي وحاصل على ليسانس الحقوق في القانون من كلية كينغ بجامعة لندن ودرس وحاضر عن الشريعة الإسلامية ويتمتع بخبرات واسعة.

وقد عمل خان كمدعٍ عام ومحامي دفاع في المحاكم الجنائية المحلية والدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا والمحكمة الخاصة بلبنان والمحكمة الخاصة لسيراليون.

ويشار الى ان فريق (يونيتاد) قد انشئ عملاً بقرار مجلس الأمن 2379 لعام 2017 لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة أعضاء تنظيم داعش عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبوها من خلال جمع الأدلة في العراق وحفظها وتخزينها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقد كلف مجلس الامن كذلك المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق بالدعوة على نطاق العالم الى المساءلة عن الأفعال التي قد ترتقي إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية التي ارتكبها داعش، حيث تعمل يونتاد مع الناجين بطريقة تتماشى مع القوانين الوطنية لضمان تحقيق مصالح الناجين في مساءلة داعش بشكل كامل.