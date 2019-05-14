نائبة تدعو عبد المهدي الى الحصور للبرلمان لأمر هام

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الصراع بين الولايات المتحدة وإيران اتخذ منحى آخر بعد ان ارسلت امريكا سفينة هجومية وبطارات صواريخ باتريوت الى المنطقة وصعدت من العقوبات الاقتصادية، وكل هذا يجري ونحن جغرافياً وسياسياً واقتصادياً في قلب هذا الصراع ".



وأضافت نصيف "من غير المعقول ان نجلس وننتظر المجهول دون ان يكون لنا على الأقل رأي أو وجهة نظر او استعداد لما قد يحصل في المنطقة من تطورات سريعة، وبالتالي نرى ضرورة حضور رئيس الوزراء الى مجلس النواب لشرح وجهة نظره تجاه الوضع الراهن واحتمالات التصعيد بين طرفي النزاع وكيفية التعامل مع تداعيات هذا الصراع وانعكاساته على العراق".

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