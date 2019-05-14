النزاهة: ضبط متهم متلبس بالرشوة مقابل وعود بالتعيين

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها تمكنت من ضبط متهم متلبس بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ الرشوة مقابل التعيين في إحدى الوزارات المهمة، فيما ضبطت متهما آخر أثناء تسليمه الأمر الإداري الخاص بالتعيين في تلك الوزارة الصادر بتاريخ 18/4/2019".وأوضحت المديرية، أنها "نصبت كميناً محكماً للمتهمين بالقرب من الوزارة المعنية وضبط المتهم الأول متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ 1000 دولار كجزء من مبلغ الرشوة الكامل البالغ 5000 دولار، فيما ضبطت المتهم الثاني أثناء تسليمه الأمر الإداري الخاص بالتعيين، فضلا عن ضبط هويتين اثنتين صادرتين عن مكتبي نائبين في مجلس النواب منتهيتي الصلاحية تحملان اسم المتهم الأول وصورته".

وأشارت المديرية إلى إحالة "المتهمين صحبة المبرزات الجرمية المضبوطة إلى قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، استنادا إلى أحكام القرار (160) لسنة 1983".