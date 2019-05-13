اخماد حريق اندلع في مطعم بمركز بابل 'صور'

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم، في مطعم كنتاكي الواقع بشارع 60 في مركز بابل، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضافت ان "بناية المطعم مكونة من طابقين"، مشيرة الى ان "الحريق الى الى تضرر الاثاث ومبلغ مقداره عشرين مليون دينار ومصوغات ذهبية مع عدد من جوازات ١٣ جواز تابع لكادر عمال المطعم".



وتابعت انه "تم اخما الحريق"، لاتة الى انه "تم فتح تحقيق بملابساته".

يذكر أن عدد من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.