وأضاف الكلداني، أن "قاسم سليماني صديق وحبيب وقائد وله فضل كبير، حيث قدم كل الامكانيات، وكاد أن يستشهد في اكثر من ثلاث مرات"، مؤكدا بالقول "سليماني ساعدنا كثيرا عندما كان تنظيم داعش على اراضينا، فلماذا ننكر من ساعدنا؟".
وبشأن الخلاف بينه وبين الكنيسة، دعا أمين عام حركة بابليون، الكنيسة الى "الابتعاد عن السياسية وان تكون جامعة لكل الاطياف"، لافتاً الى أنه "بالقانون المسيحي او الكنسي يمنع شرعا رجل الدين أن يتدخل في العمل السياسي، وهذا ما قاله السيد المسيح، ولا نريد أن ننتقد بهذا الشأن".
وعن وزارة العدل، أشار الكلداني الى أنه رشح "11 اسما لتسنم منصب الوزير بينها شقيقتي اسماء، وعند صعود اسمها، احد الأحزاب الاسلامية قال لا يجوز شرعا ان يُسمى للعدل وزيرا مسيحيا"، مؤكدا بالقول "انا لم ارشح شقيقتي لوزارة العدل ورئيس الوزراء هو من رشحها كونها الوحيدة التي تحمل شهادة القانون بين المرشحات".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي مسيحي يتغزل بسليماني ويؤكد: ايران تستحق رد الجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.