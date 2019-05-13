الكلداني: يونادم كنا لم يقدم شيئا للمسيحيين ولا اتوقع عودته للبرلمان

وقال الكلداني في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه الفضائية السومرية مساء كل يوم في رمضان، إن "يونادم كنا شارك بالانتخابات في ائتلاف، كما أن ليس لديه مرشح من حزبه وصل الى مجلس النواب، والنائب الذي وصل وصار نائبا من غير حزبه"، مؤكدا بالقول "ليس لدي عداء شخصي معه (يونادم كنا) لكنه لم يقدم شيءا للمكون المسيحي".وأضاف الكلداني، أن "موضوع صعود يونادم كنا الى مجلس النواب يعود البت به الى المجلس، وانا لا انتوقع عودته"، منوها الى انه "إن عاد كنّا الى مجلس النواب اعتقد انه سيعود أكثر من 14 نائبا بعده".

يشار الى أن رئيس ائتلاف الرافدين يونادم كنا، أعلن في (17 نيسان 2019)، صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بمنحه مقعد النائب برهان الدين اسحاق ضمن الكوتا المسيحية.

