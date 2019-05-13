واضاف "عليهم ان يعلنوا عن جميع الاسماء والتمييز بين العمل الصحيح والباطل"، لافتا الى ان "كل من يرفض التعاون مع هذه اللجنة او تثبت ادانته فسيحال ملفه الى محاكم الدولة المختصة".
وتابع "يستثنى من ذلك من يكتب كتاباً يبين فيه استقالته وان كل ما عمل به من اعمال تجارية ومالية وغيرها لم يكن بغطاء اداري من التيار ولا بأمر مني على الاطلاق"، موضحا ان "عنواننا ال الصدر اجلّ من ان يستعمل في مآربكم المالية الدنيئة، فإما ان تختاروا اموالكم فانتم مطرودون واما ان تختاروننا ال الصدر فأهلاً بكم وسهلاً ولا فرق في ذلك بين من عمل في السياسة او الجهاد او غيرها من الامور".
واك "على كل حال فاني ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه الاخروي لتختاروا الدنيا واموالها، ألا بعداً للمتاجرين بمرجعهم وابناء مرجعهم وتعساً لهم ولاعمالهم".
وطالب التيار الصدري، امس الاحد، اربعة من اتباعه بترك العمل التجاري الحكومي، فيما خاطبهم بالقول "كفاكم اذى الى آل الصدر".
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يشكل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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