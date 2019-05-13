السامرائي يشيد بتشكيل تحالف القوى واستبعاد الفاسدين

وأكد السامرائي تمسك نواب المحافظات المحررة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والتفافهم حول مصالح محافظاتهم ودعمهم لتشكيل تكتل يجمعهم وينظم عملهم لما فيه الصالح العام"، مشيراً إلى أن "أغلب نواب القائمة الوطنية أكدوا موقفهم الانحياز لجمهورهم ومحافظاتهم والوقوف صفاً واحداً ضد الفاسدين العابثين وتجار الإرهاب وانخراطهم بتحالف القوى العراقية".
وأشاد "بخطوة نواب المحافظات المحررة باستبعاد أشخاص عرفوا بفسادهم وعبثهم من خلال العودة الى تشكيل تحالف القوى وإنهاء تكتل المحور الذي حاول الفاسدون العابثون توظيفه في إجراء صفقاتهم المشبوهة طوال الأشهر الماضية وآخرها صفقة المناصب في محافظة نينوى".
وأكدت النائب عن محافظة نينوى سميعة غلاب، اليوم الاثنين، اعلان اتحاد القوى العراقية بعضوية 32 نائباً واخراج خميس الخنجر واحمد الجبوري ابو مازن منه، فيما اشارت الى الاتحاد سيبقى ضمن تحالف البناء بانتظار ردات الفعل من باقي الكتل تجاه ماحصل في نينوى.
فيما اعلن خمسة نواب وهم فلاح الزيدان ولطيف الورشان ورعد الدهلكي وانتصار الجبوري وغيداء كمبش، اليوم الاثنين، انضمامهم الى تحالف القوى العراقية، مشيرين الى ان تشكيل هذا التحالف ابعد الاطراف المتورطة بالفساد والارهاب.
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