التربية: 825,824 تلميذ يتوجهون غدا لأداء الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي

اعلنت وزارة التربية، الاثنين، ان عدد التلاميذ الذين سيتوجهون غداً لأداء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي بلغ ( 825,824 ) تلميذ وتلميذه للعام الدراسي 2018-2019. وقالت مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، انها "انهت كافة استعداداتها الفنية واللوجستية فيما يخص الامتحانات عن طريق اللجان الفرعية للامتحانات التي يترأسها المدراء العامون للتربية الذين قاموا بدورهم بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ومجالس المحافظات فيما يتعلق بحماية المراكز الامتحانية وتوفير التيار الكهربائي".



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