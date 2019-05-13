825,824 تلميذ وتلميذه يتوجهون غدا لأداء امتحانات السادس الابتدائي

واكدت مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انهاء كافة استعداداتها الفنية واللوجستية فيما يخص الامتحانات عن طريق اللجان الفرعية للامتحانات التي يترأسها المدراء العامون للتربية الذين قاموا بدورهم بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ومجالس المحافظات فيما يتعلق بحماية المراكز الامتحانية وتوفير التيار الكهربائي .ودعت مديرية العلاقات العامة والإعلام التلاميذ الى متابعة الدروس المكثفة التي تبث على فضائية العراق التربوية بالإضافة الى امكانية التواصل معها بشكل مباشر على رقم الهاتف ( 07703061774 ) ليتسنى للتلاميذ الاستفسار عن الدروس المنهجية المكثفة .

وأضافت انه من الممكن مراسلة الموقع الرسمي للفضائية على مواقع التواصل الاجتماعي ، منوهةَ إن الدروس ستستمر الى نهاية امتحانات الدور الثاني بواقع 16 ساعة في اليوم مقسمة على 32 درس مكثف مدة الدرس الواحد 20 دقيقة .

