الكربولي: قررنا تشكيل تحالف القوى العراقية وحل المحور

وقال الكربولي في تغريدة له على حسابه في تويتر وتابعتها الخليج 365، "حذرت بوقت مبكر من ضربة غادرة تستهدف تحالفنا السياسي من عناصر لا يكترثون الا لمصالحهم وان كانت تضيع في سبيلها محافظة كاملة بكل معاناة مواطنيها".واضاف "اليوم وبعد ان بيعت محافظة نينوى بتصويت فاضح لمرشح واحد بنسبة 100%، فأننا وبعد التوكل على الله قررنا ان نطهر انفسنا من العناصر الفاسدة وتشكيل تحالف القوى العراقية وحل (المحور)"، متعهدا بـ"عدم التخلي عن اهل نينوى حتى نعيد لهم حقوقهم".

وأكدت النائب عن محافظة نينوى سميعة غلاب، اليوم الاثنين، اعلان اتحاد القوى العراقية بعضوية 32 نائباً واخراج خميس الخنجر واحمد الجبوري ابو مازن منه، فيما اشارت الى الاتحاد سيبقى ضمن تحالف البناء بانتظار ردات الفعل من باقي الكتل تجاه ماحصل في نينوى.

