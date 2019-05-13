خمسة نواب يعلنون انضمامهم لتحالف القوى العراقية

واضاف "تابعنا بقلق شديد ماجري في جلسة مجلس محافظة نينوي المشكوك في قانونيتها والتي تمخضت عن اختيار محافظ يلبي مصالح بعض الأطراف السياسية الداخلية والخارجية علي حساب المحافظة المنكوبة"، مثمنا "الخطوة التي اتخذت من قبل رئيس مجلس النواب بإعادة تشكيل تحالف القوي العراقية".
وتابع البيان ان "هذا التحالف استبعد الأطراف المتورطة بالفساد والإرهاب والارتماء بالحاضنة الخارجية"، مشيرا الى "اننا (النواب الخمسة) نعلن دعمنا لهذه المظلة الوطنية وأننا جزء منها من اجل ان تكون خير ممثل للمحافظات التي عانت من وطئة الارهاب وكي تمد الجسور مع بقية شركاء الوطن من اجل تحقيق اصلاح وبناء حقيقي يلبي مطالب كل ابناء الشعب العراقي".
وأكدت النائب عن محافظة نينوى سميعة غلاب، اليوم الاثنين، اعلان اتحاد القوى العراقية بعضوية 32 نائباً واخراج خميس الخنجر واحمد الجبوري ابو مازن منه، فيما اشارت الى الاتحاد سيبقى ضمن تحالف البناء بانتظار ردات الفعل من باقي الكتل تجاه ماحصل في نينوى.
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