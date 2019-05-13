مثنى السامرائي يدعو لتجميد نتائج صفقات الفساد في نينوى

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شراء منصب محافظة نينوى تم عن طريق الأموال المسروقة من محافظة صلاح الدين وأموال خارجية أتت عن طريق تجار عرفوا بتبعيتهم لدول معينة وهو ما كان معلوماً للقاصي والداني، ما يستدعي تجميد كل القرارات التي نتجت عن تلك العملية وفتح تحقيق واسع وبإشراف الادعاء العام وبمراقبة السلطة التشريعية ودعم الحكومة والرئاسات الثلاث" .وأضاف أن "محافظة نينوى لم تعد تتحمل هذه النكبات التي ستجعل الوضع أكثر سوءاً خصوصاً مع إصرار الفاسدين العابثين على شراء ذمم مجموعة من اللصوص لتمرير أجنداتهم الظلامية المشبوهة في استفزاز غريب لمشاعر أهالي المحافظة ونوابها الذين دعوا مراراً وبكتب رسمية إلى ضرورة منع تمرير صفقات شراء المناصب فيها".

وافاد مصدر محلي في نينوى، اليوم الاثنين، بأن مجلس المحافظة انتخب منصور المرعيد لمنصب المحافظ.

