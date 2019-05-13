التربية تعلن استكمال متطلبات بناء 73 مدرسة ضمن القرض الكويتي

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم انجاز كافة المتطلبات الادارية والفنية الخاصة بعملية بناء 73 مدرسة موزعة على مختلف مديرياتها العامة لبغداد والمحافظات عن طريق قرض تقدمه دولة الكويت الشقيقة".



وأضافت أن "الخطوة تأتي لأنهاء ملف أزمة المدارس خصوصاً فيما يخص تزاحم أكثر من مدرسة في بناية واحدة، أو معالجة الأعداد الكبيرة في الصف الواحد، بالإضافة الى توفير المستلزمات لمدارس عصرية حديثة بشكل عام في المراحل الدراسية كافة".



وأوضحت الوزارة، أن "الوزارة عمدت على توزيع تلك البناية ذات السعات المختلفة على المناطق التي تُعاني من كثافة سكانية عالية بغية توفير بيئة تربوية تساعد الطلاب على فهم وأدراك المناهج الدراسية.