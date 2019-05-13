الدهلكي: تحالف القوى الممثل الحقيقي والوحيد لابناء المحافظات المحررة

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تحالف القوى العراقية هو الممثل الحقيقي والوحيد لابناء المحافظات المحررة، وهو العنوان السياسي المدافع عن معاناة ابناء تلك المناطق، اما العناوين الاخرى التي ظهرت فيما بعد فهي لاتتعدى كونها عناوين انتخابية جاءت لتحقيق مكاسب ضيقة دون النظر الى المصالح العليا لابناء المكون".واضاف الدهلكي، إن "كل الاصوات النشاز التي تتحدث هنا وهناك وتحاول الصيد بالماء العكر فهي ابواق لايتعدى صداها اعناق المزمرين بها"، مؤكدا ان "رئاسة البرلمان تؤدي واجباتها على افضل شكل ولا نجد لتخبط البعض من الفاسدين والمتاجرين بالمناصب اي معنى".

وإضاف الدهلكي، إن "الشأن العراقي الوطني فهو لابناء هذا البلد الشرفاء والنزيهين والحريصين على شعبه ومقدراتهم بعيدا عن الاجندات المشبوهة التي يطبل خلفها البعض لتحقيق صفقاتهم الفاسدة وزيادة ارصدتهم في مصارف الدول على حساب جوع النازحين وبكاء الارامل والايتام والضحايا".