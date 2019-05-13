الدهلكي: تحالف القوى الممثل الحقيقي والوحيد لابناء المحافظات المحررة

واضاف الدهلكي، إن "كل الاصوات النشاز التي تتحدث هنا وهناك وتحاول الصيد بالماء العكر فهي ابواق لايتعدى صداها اعناق المزمرين بها"، مؤكدا ان "رئاسة البرلمان تؤدي واجباتها على افضل شكل ولا نجد لتخبط البعض من الفاسدين والمتاجرين بالمناصب اي معنى".
وإضاف الدهلكي، إن "الشأن العراقي الوطني فهو لابناء هذا البلد الشرفاء والنزيهين والحريصين على شعبه ومقدراتهم بعيدا عن الاجندات المشبوهة التي يطبل خلفها البعض لتحقيق صفقاتهم الفاسدة وزيادة ارصدتهم في مصارف الدول على حساب جوع النازحين وبكاء الارامل والايتام والضحايا".
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