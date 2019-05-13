رغد صدام تنفي خبراً يخص والدها

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبراً زعمت فيه أن "رغد صدام حسين أكدت ان والدها حي ويتصل بها يومياً وسيعود لحكم العراق".

وقالت رغد في تغريدة عبر "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إن الكلام المنسوب إليها "غير صحيح إطلاقاً".



وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت في 5 تشرين الثاني 2006 قراراً بالإعدام شنقاً على صدام حسين، كذلك أصدرت نفس حكم الإعدام شنقا على برزان إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعواد حمد البندر السعدون، رئيس محكمة الثورة الملغاة.