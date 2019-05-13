بالفيديو: بلدية قضاء الحر تقرر إزالة عشرات المنازل وسط امتعاض الأهالي

فقد أكدت مديرية بلدية القضاء أن إجراءها رسمي، لا سيما وانها استطاعت كسب الدعوى القضائية واستعادة ملكية الارض، على الرغم من ان المنازل مزودة بالخدمات بشكل اصولي.

وشهدت كربلاء خلال الاشهر الماضية حالات مماثلة نتيجة عدم الانسجام والتوافق بين الدوائر العاملة في المحافظة التي غالبا ما يكون ضحيتها المواطن البسيط.



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