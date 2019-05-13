فقد أكدت مديرية بلدية القضاء أن إجراءها رسمي، لا سيما وانها استطاعت كسب الدعوى القضائية واستعادة ملكية الارض، على الرغم من ان المنازل مزودة بالخدمات بشكل اصولي.
وشهدت كربلاء خلال الاشهر الماضية حالات مماثلة نتيجة عدم الانسجام والتوافق بين الدوائر العاملة في المحافظة التي غالبا ما يكون ضحيتها المواطن البسيط.
يمكنكم مشاهدتها كاملة في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بلدية قضاء الحر تقرر إزالة عشرات المنازل وسط امتعاض الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.