نائبة: اتحاد القوى تشكّل من 32 نائباً وتم إبعاد ابو مازن والخنجر منه

وقالت غلاب في حديث لـ الخليج 365، إن "ما جرى اليوم، بجلسة انتخاب محافظ نينوى هو امر غير مقبول وسيكون لنا موقف واضح وصارع خلال جلسة البرلمان السبت المقبل لتصويب الوضع بالشكل الصحيح"، مبينة ان "شركائنا في تحالف المحور هم من باعوا الموصل".واضافت أن "تحالف المحور تم الغاءه وعاد اتحاد القوى العراقية وتم استبعاد احمد الجبوري ابو مازن وخميس الخنجر من الاتحاد"، لافتة الى ان "بيان إخراج رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من المحور هو رد فعل متأخر من التحالف لاننا اعلنا عن خروجنا من المحور قبل صدور اي اعلان منهم".

وأكدت غلاب أن "نواب اتحاد القوى يضم 32 نائباً وما زلنا ضمن تحالف البناء بانتظار موقف الشركاء السياسيين عما جرى في نينوى ليكون حينها لنا موقف ينسجم مع تطورات الاحداث السياسية".



وأعلن نواب المدن المحررة في وقت سابق من، اليوم الإثنين، حل تحالف المحور الوطني وإبعاد خميس الخنجر وأبو مازن منه، وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية.