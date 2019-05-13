تحالف 'العراق هويتنا' يعلن تمسكه بالحلبوسي رئيسا للبرلمان

وقال تحالف العراق هويتنا في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "اغلب اعضائه أجمعوا على ضرورة حل تحالف المحور الوطني وأستبعاد خميس الخنجر - الامين العام للمشروع العربي في العراق من أي تشكيل سياسي سني بسبب اساءته وتشويهة لسمعة المكون وتورطه بصفقات تمويل الارهاب وصفقات السمسرة في بيع وشراء منصب محافظ نينوى".وطالب تحالف العراق هويتنا، التحالفات والقوى البرلمانية والكتل السياسية بـ"عدم التعامل مع المدعو خميس الخنجر او الاتفاق معه كونه تم طرده حفاظا على سمعتهم بين جمهورهم".

واعلن تحالف المحور الوطني في وقت سابق من اليوم الاثنين، الغاء عضوية محمد الحلبوسي وعدد من اعضاء كتلته من عضوية التحالف، عازيا ذلك الى محاولاته "تشتيت" التحالف وعدم التزامه بالاطر والاهداف التي تشكل التحالف لاجلها.

