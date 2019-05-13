وطالب تحالف العراق هويتنا، التحالفات والقوى البرلمانية والكتل السياسية بـ"عدم التعامل مع المدعو خميس الخنجر او الاتفاق معه كونه تم طرده حفاظا على سمعتهم بين جمهورهم".
واعلن تحالف المحور الوطني في وقت سابق من اليوم الاثنين، الغاء عضوية محمد الحلبوسي وعدد من اعضاء كتلته من عضوية التحالف، عازيا ذلك الى محاولاته "تشتيت" التحالف وعدم التزامه بالاطر والاهداف التي تشكل التحالف لاجلها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف 'العراق هويتنا' يعلن تمسكه بالحلبوسي رئيسا للبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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