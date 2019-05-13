عبد المهدي يعلن دعمه لفريق التحقيق بجرائم داعش

ونقل البيان عن عبد المهدي تاكيده، "دعمه المتواصل لفريق التحقيق بجرائم داعش من اجل انجاز مهمته وتسهيل عمله وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق".
واعرب عبد المهدي عن "ارتياحه لقرب الاعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق ، وعلى موقع الامم المتحدة ، والاختيار الذي سيتم ايضا بالتشاور مع الحكومة العراقية".
من جانبه، قدم المستشار الخاص، بحسب البيان "شرحا عن مجريات عمل فريق التحقيق ومايتطلبه من ظروف مناسبة، كما عرض ترشيح سلامة الخفاجي بالتشاور مع الحكومة العراقية لتكون النائب العراقي لرئيس فريق التحقيق".
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