واكد على "انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين التي ابتدأت في 25 / 3 / 2019 وتم تمديدها لغاية 11 / 5 / 2019 حيث افتتحت المفوضية 906 مركزاً في عموم العراق عدا اقليم كوردستان".
وتابع بشارة، ان "هذا الاجراء يأتي من اجل فسح المجال للناخبين لتحديث بياناتهم وتصحيح الاخطاء وادخال المعلومات البايومترية للبطاقة الالكترونية بنوعيها العام والخاص"، منوهاً الى ان "المفوضية استحدثت مراكز مؤقتة للنازحين في المناطق التي نزحوا اليها بسبب العمليات الارهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية الانتخابات تعلن عرض سجل الناخبين الابتدائي لمرحلة الطعن من قبل الناخبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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