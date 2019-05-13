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مفوضية الانتخابات تعلن عرض سجل الناخبين الابتدائي لمرحلة الطعن من قبل الناخبين

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وقال رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات احمد رحيم بشارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بدأت فترة عرض السجل الابتدائي على الناخبين لغرض الطعن فيه للفترة من 12 / 5 / 2019 ولغاية 19 / 5 / 2019 في حال الاعتراض على معلوماته من خلال زيارة مراكز التسجيل المنتشرة في العراق لكي تتخذ المفوضية الاجراءات الكفيلة بهذا الخصوص".

واكد على "انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين التي ابتدأت في 25 / 3 / 2019 وتم تمديدها لغاية 11 / 5 / 2019 حيث افتتحت المفوضية 906 مركزاً في عموم العراق عدا اقليم كوردستان".

وتابع بشارة، ان "هذا الاجراء يأتي من اجل فسح المجال للناخبين لتحديث بياناتهم وتصحيح الاخطاء وادخال المعلومات البايومترية للبطاقة الالكترونية بنوعيها العام والخاص"، منوهاً الى ان "المفوضية استحدثت مراكز مؤقتة للنازحين في المناطق التي نزحوا اليها بسبب العمليات الارهابية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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