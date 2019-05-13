تحالف بمجلس نينوى يتهم قيادات سياسية بـ'السيطرة' على المحافظة

وذكر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "كان متمسكاً بترشيح عضو المجلس حسام الدين العيار خلال اجتماعهم الاسبوع الماضي".

وأضاف أن "عدداً من الاعضاء انشقوا عن التحالف وذهبوا الى ترشيح مرشح آخر"، مبيناً أن "الأعضاء شرعوا خلال هذا الاسبوع بعقد اجتماع موسع يضم ٢٧ عضواً اتفقوا خلاله على ترشيح العبار لمنصب المحافظ بعد جمع التواقيع ولكنهم تفاجئوا مرة اخرى بانشقاق مجموعة كبيرة من الأعضاء ولم يحترموا تواقيعهم".



واتهم التحالف بعض القيادات السياسية بـ "السيطرة على محافظة نينوى وتنفيذ أجنداتها وإراداتها بعيداً عن مصلحة المحافظة".



وكان مصدر محلي في نينوى قد أفاد، اليوم الاثنين، بأن مجلس محافظة نينوى انتخب منصور المرعيد لمنصب المحافظ.