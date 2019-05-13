نائب: مجلس الخدمة الاتحادي رغم 'علاته' أفضل من التعيينات بواسطة الوزارات

واضاف الشمري، ان "مجلس الخدمة على علاته ومحاصصته فهو افضل من الوضع الحالي بتوزيع الدرجات الوظيفية على الوزارات، لأن الوضع الحالي جعل من الوزرات ضيعات لاحزاب وجهات سياسية محددة في كل وزارة"، لافتا الى ان "اي درجات وظيفية تطلق في وزارات يتم توزيعها على اساس التبعية للاحزاب بعيدا عن الكفاءة والمنافسة والاستحقاق الاكاديمي".
ولفت الشمري، الى ان "توزيع الدرجات داخل مجلس الخدمة ستكون ايضا من خلال المحاصصة وكل عضو بالمجلس سيكون له حصة، لكنها بمجملها ستكون اهون من وضع التعيينات الحالية داخل الوزارات".
وأعلن مجلس الوزراء في 9 نيسان 2019، عن فتح باب التقديم لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي على وفق الشروط المذكورة في المادة 5 من قانون مجلس الخدمة رقم 4 لسنة 2009 المعدل.
يشار الى ان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت في 28 اذار 2015، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009.
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