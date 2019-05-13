بعد إغلاق لـ 29 عامًا.. عُمان تعلن رسميًا عن فتح سفارتها في بغداد

اسماء السيد - بعد يومين من كشف وزارة الخارجية العراقية عن تلقيها طلبا من سلطنة عمان لفتح سفارتها في بغداد، فقد أعلنت الخارجية العمانية رسميًا اليوم عن قرار في هذا الصدد، واستئناف عملها الدبلوماسي في العراق بعد انقطاع 29 عامًا.

"الخليج 365": قالت الخارجية العمانية في بيان رسمي اليوم إن قرارها بإعادة فتح سفارتها في بغداد جاء "انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين البلدين". وأشارت إلى أن إعادة افتتاح السفارة ستسهم من دون أدنى شك في تطوير العلاقات بين الطرفين في شتى المجالات.

جاء الإعلان العماني بعد يومين من كشف وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم السبت الماضي تسلمه رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي يعرب فيها عن عزم بلاده إعادة افتتاح سفارتها، معتبرًا ذلك "خطوة تعبّر عن حرص الأشقاء في سلطنة عمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأشار إلى أن العراق يرى في هذه الخطوة "تعبيرًا عن حرص الأشقاء في عمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة الجادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي".

أضاف أن العراق يعتقد أيضًا "أن قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشّر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي ويساهم في تعزيز العمل المشترك". وكانت عمان أغلقت سفارتها في بغداد بعد غزو النظام السابق للكويت في أغسطس عام 1990.

