بالصورة.. من هو منصور المرعيد

وصوت مجلس محافظة نينوى خلال جلسته الخاصة التي عقدت اليوم الاثنين، على انتخاب منصور المرعيد لمنصب المحافظ، حيث حصل على 28 صوتا. وينتمي المرعيد الى حركة عطاء التي يتزعمها فالح الفياض.

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