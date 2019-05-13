

وعقد مجلس محافظة نينوى اليوم الاثنين، جلسته الخاصة بانتخاب احد المرشحين لمنصب المحافظ، وصوت على انتخاب منصور المرعيد لمنصب المحافظ، حيث حصل على 28 صوتا.



يشار الى أن مجلس النواب ارسل، أمس الاحد 12 ايار 2019، كتابا رسميا الى مجلس محافظة نينوى طالبه من خلاله بالتريث في انتخاب المحافظ. وتضمنت الوثيقة تواقيع من 13 عضوا في مجلس المحافظة يطالبون بادراج حل مجلس محافظة نينوى على جدول اعمال الجلسة المقبلة.وعقد مجلس محافظة نينوى اليوم الاثنين، جلسته الخاصة بانتخاب احد المرشحين لمنصب المحافظ، وصوت على انتخاب منصور المرعيد لمنصب المحافظ، حيث حصل على 28 صوتا.يشار الى أن مجلس النواب ارسل، أمس الاحد 12 ايار 2019، كتابا رسميا الى مجلس محافظة نينوى طالبه من خلاله بالتريث في انتخاب المحافظ.

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كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة.. تواقيع لأعضاء بمجلس نينوى يطالبون البرلمان بحل المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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