وقال المرعيد في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ان "جهات سياسية حاولت الترويج لبيع منصب المحافظ"، مبينا ان "انتخابي جاء وفقا للقانون واللوائح الدستورية".
وطالب المرعيد "المعترضين على انتخابه باللجوء الى القضاء"، مشيرا الى "سعيه لإعادة إعمار نينوى ورفع الحيف عنها".
وافاد مصدر محلي في نينوى، الاثنين، بأن مجلس المحافظة انتخب منصور المرعيد لمنصب المحافظن وسيروان محمد نائبا اول له.
وطالب المرعيد "المعترضين على انتخابه باللجوء الى القضاء"، مشيرا الى "سعيه لإعادة إعمار نينوى ورفع الحيف عنها".
وافاد مصدر محلي في نينوى، الاثنين، بأن مجلس المحافظة انتخب منصور المرعيد لمنصب المحافظن وسيروان محمد نائبا اول له.
كانت هذه تفاصيل خبر المرعيد باول تصريح له بعد انتخابه محافظا لنينوى: انتخابي تم وفق القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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