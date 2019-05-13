المرعيد باول تصريح له بعد انتخابه محافظا لنينوى: انتخابي تم وفق القانون

وقال المرعيد في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ان "جهات سياسية حاولت الترويج لبيع منصب المحافظ"، مبينا ان "انتخابي جاء وفقا للقانون واللوائح الدستورية".

وطالب المرعيد "المعترضين على انتخابه باللجوء الى القضاء"، مشيرا الى "سعيه لإعادة إعمار نينوى ورفع الحيف عنها".



وافاد مصدر محلي في نينوى، الاثنين، بأن مجلس المحافظة انتخب منصور المرعيد لمنصب المحافظن وسيروان محمد نائبا اول له.