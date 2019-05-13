انتخاب المرعيد محافظا لنينوى وسيروان محمد نائبا له

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس محافظة نينوى عقد اليوم جلسته الخاصة بانتخاب احد المرشحين لمنصب المحافظ"، مبينا ان "المجلس صوت على انتخاب منصور المرعيد لمنصب المحافظ".

واضاف المصدر ان "المرعيد حصل على 28 صوتا"، مشيرا الى انه "تم انتخاب سيروان محمد روزبياني نائب اول للمحافظ، حيث حصل على ٢٦ صوتا".



وتابع ان "المجلس رفع جلسته بعدما تم تاجيل التصويت على النائب الثاني للمحافظ".

ووصل قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، في وقت سابق اليوم الاثنين، الى بناية مجلس المحافظة وسط تظاهرات غاضبة.

في حين انتشرت قوات امنية بكثافة حول مبنى مجلس المحافظة وسط الموصل وذلك قبل انعقاد جلسة اختيار المحافظ الجديد.

وأعلن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو، عن تحديد اليوم الإثنين (13 ايار 2019)، موعداً لانتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى.



يشار الى أن مجلس النواب ارسل، أمس الاحد 12 ايار 2019، كتابا رسميا الى مجلس محافظة نينوى طالبه من خلاله بالتريث في انتخاب المحافظ.