نائب عن نينوى يشكر موقف الصدر الداعم لاهالي المحافظة

واضاف، ان " اعضاء مجلس نينوى تناسوا الوضع المأساوي لنينوى ودماء الشهداء وانصرفوا الى الصراع السياسي والصفقات السياسية المشبوهه باستلامهم الرشى من اجل التصويت على اسم معين".
وطالب النائب عن الموصل "الرئاسات الثلاث ان تأخذ على عاتقها ايقاف هذه المهزلة وانقاذ اهالي نينوى وذلك بحل مجلس المحافظة وايقاف المزاد العلني لكرسي المحافظ داعيا اعضاء مجلس النواب ان يتحملوا مسؤوليتهم ازاء هذا الملف".
كما دعا الزيدان "مجلس القضاء والادعاء العام لأن يأخذوا دورهم وان يتخذوا الاجراءات القانونية اللازمة بشكل عاجل بملابسات قيام بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام مبالغ ورشى من اجل التصويت لمرشح معين واعلان نتائج التحقيق للرأي العام".
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الرئاسات الثلاث بإيقاف ما وصفها بـ"المهزلة" وحل مجلس نينوى وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة و"إخراجها" من محنتها، مؤكداً بالقول "إن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهل" المحافظة.
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