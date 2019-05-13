نائب عن نينوى يشكر موقف الصدر الداعم لاهالي المحافظة

وقال زيدان في بيان صحفي، تلقت الخليج 365، نسخة منه،نشكر السيد مقتدى الصدر بموقفه الداعم لاهالي الموصل من خلال دعوته الرئاسات الثلاث برفع ظلم وحيف مايسمى مجلس المحافظة ومتجارتهم بكرسي المحافظ"، مشيرا الى ان "هذه المواقف ليست بغريبة على راعي الاصلاح".واضاف، ان " اعضاء مجلس نينوى تناسوا الوضع المأساوي لنينوى ودماء الشهداء وانصرفوا الى الصراع السياسي والصفقات السياسية المشبوهه باستلامهم الرشى من اجل التصويت على اسم معين".

وطالب النائب عن الموصل "الرئاسات الثلاث ان تأخذ على عاتقها ايقاف هذه المهزلة وانقاذ اهالي نينوى وذلك بحل مجلس المحافظة وايقاف المزاد العلني لكرسي المحافظ داعيا اعضاء مجلس النواب ان يتحملوا مسؤوليتهم ازاء هذا الملف".



كما دعا الزيدان "مجلس القضاء والادعاء العام لأن يأخذوا دورهم وان يتخذوا الاجراءات القانونية اللازمة بشكل عاجل بملابسات قيام بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام مبالغ ورشى من اجل التصويت لمرشح معين واعلان نتائج التحقيق للرأي العام".وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الرئاسات الثلاث بإيقاف ما وصفها بـ"المهزلة" وحل مجلس نينوى وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة و"إخراجها" من محنتها، مؤكداً بالقول "إن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهل" المحافظة.