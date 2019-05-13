‏ انسحاب 12 عضوا من أعضاء مجلس محافظة نينوى خارج جلسة المجلس

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "12 عضوا من أعضاء مجلس محافظة نينوى انسحبوا خارج جلسة المجلس"، مبينا ان "المنسحبين هم من أصل 37 عضوا بقي منهم 25 في جلسة التصويت على اختيار محافظ نينوى".

واضاف المصدر ان "عضو المجلس حسام الدين العبار قام بادخال ممثلي التظاهرة الى داخل مجلس المحافظة، وارتفاع الاصوات داخل اروقة المجلس".



ووصل قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، في وقت سابق اليوم الاثنين، الى بناية مجلس المحافظة وسط تظاهرات غاضبة.

في حين انتشرت قوات امنية بكثافة حول مبنى مجلس المحافظة وسط الموصل وذلك قبل انعقاد جلسة اختيار المحافظ الجديد.

وأعلن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو، عن تحديد اليوم الإثنين (13 ايار 2019)، موعداً لانتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى.

يشار الى أن مجلس النواب ارسل، أمس الاحد 12 ايار 2019، كتابا رسميا الى مجلس محافظة نينوى طالبه من خلاله بالتريث في انتخاب المحافظ.

