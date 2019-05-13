علاوي يدعو القادة العراقيين إلى لعب دور حقيقي تجاه أزمة المنطقة

وقال مكتب علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس المنبر العراقي إياد علاوي ندد بالتعرض الذي طال عدداً من السفن في المياه الدولية قرب دولة الإمارات العربية, داعياً الأمم المتحدة الى إجراء تحقيق سريع وحاسم بهذا الشأن".وأضاف علاوي، وفقاً للبيان: "سبق وان حذرنا أكثر من مرة من مخاطر التصعيد والتوترات التي تشهدها المنطقة", داعياً القادة العراقيين والقوى السياسية إلى "وقفة حقيقية وعاجلة لتدارك تلك الأزمة".

وأشار علاوي، إلى أن "العراق لن يكون بمنأى عن أي تصعيد بين إيران والولايات المتحدة وأن ما يحصل سيمنح فرصة جديدة للإرهاب وداعش في الظهور مجدداً".

وأوضح، أن "العراق لم يلعب الدور المنتظر منه تجاه التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة رغم أن الفرصة ما تزال سانحة لأن يتحمل مسؤولياته التي توازي حجمه ومكانته في المنطقة من خلال تقريب المواقف وإيجاد حلول تضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة أجمع".



ولفت علاوي إلى أهمية "عقد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي لتعزيز قيم الاعتدال وايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها دول المنطقة".