وفي هذا السياق، انعقدت عدة مؤتمرات علمية تمحورت حول واقع الأمراض والوفيات السرطانية والتشوهات الخلقية لدى الأطفال حديثي الولادة، في ظل امتناع المؤسسات الصحية عن كشف أعداد المصابين بالسرطان بشكل دقيق.
ويؤكد متخصصون أن ثمة علاقة وثيقة بين ارتفاع نسب الاصابات واليورانيوم المستنفد، ما يثير قلق الاهالي حيث أن الآلاف منهم لا يزالوا يسكنون بالقرب من هياكل الآليات والمعدات العسكرية الملوثة.
والجدير ذكره أنّ تسجيل مئات المصابين بالامراض السرطانية في البصرة يزيد من مخاوف تضاعف هذه الاعداد مستقبلا نتيجة اشعاعات اليورانيوم المستنفد وملوثات الاستخراجات النفطية، لا سيما في ظل الاهمال الحكومي في معالجة هذه المشكلة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حالات الإصابة بالأمراض السرطانية تتزايد في البصرة... والسبب مريع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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