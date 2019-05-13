الإفراج عن 64 نزيل من الاحداث خلال الشهر الماضي

وقال بيان صادر عن الوزارة، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (64) حدث في بغداد والمحافظات بينهم (14) حدث تخليه بعد قضاءهم مدة المحكومية، و(13) بالإفراج الشرطي و(37) حدث موقوف لعدم كفاية الأدلة.



يشار إلى إن أقسام دائرة إصلاح الإحداث تتولى مهام الرعاية اللاحقة للإحداث من خلال إجراء زيارات ميدانية للاطلاع على واقع معيشة اسر المودعين الذين يعانون من المشاكل والصعوبات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، فيما يتولى قسم التدريب والتأهيل والتشغيل مهام إعداد المودعين لإعمال ومهن تتناسب وقابليتهم وفتح دورات تدريبية لهم وفق الأساليب الحديثة وتشجيع العملية الإنتاجية بما يحقق تكامل العملية الإصلاحية .



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