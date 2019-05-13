إعفاء رئيس جامعة بغداد من منصبه

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم هذا اليوم إعفاء رئيس جامعة بغداد من مهام عمله وإعادته عضواً في الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة في نفس الجامعة".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى "قيام الوزير قصي السهيل بممارسة مهام رئيس الجامعة من موقع أدنى".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى "قيام الوزير قصي السهيل بممارسة مهام رئيس الجامعة من موقع أدنى".
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