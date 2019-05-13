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انقاذ شاب حاول الإنتحار من جسر الجمهوري وسط العمارة

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وقالت في بيان ورد الى الخليج 365، إنه "بعد ورود إتصال هاتفي بالرقم المجاني ١٠٤ الخاص بعمليات شرطة نجدة ميسان، تمكنت دورية من النجدة من انقاذ شاب عشريني العمر حاول الإنتحار من أعلى جسر الجمهوري وسط مدينة العمارة ".

يذكر أن أطباء نفسيون يعزون حالات ومحاولات الانتحار إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

كما عزا ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إزدياد حالات الإنتحار والطلاق في العراق الى "اليأس من المستقبل والشعور بالإحباط من أوضاع البلاد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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