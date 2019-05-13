انقاذ شاب حاول الإنتحار من جسر الجمهوري وسط العمارة

يذكر أن أطباء نفسيون يعزون حالات ومحاولات الانتحار إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
كما عزا ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إزدياد حالات الإنتحار والطلاق في العراق الى "اليأس من المستقبل والشعور بالإحباط من أوضاع البلاد".
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