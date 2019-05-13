إحباط محاولة تهريب مواد طبية بمنفذ مطار بغداد

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السلطات الجمركية في مركز جمرك بوابة البصرة اعادة، اليوم، إصدار عشر حاويات تتضمن (مواد نفطية وزيوت غير مطابقة) مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة".وأضافت الهيئة، أن "الجمارك في مطار بغداد أحبطت اليوم محاولة تهريب (١٢٦) امبولة هرمون طبي مخفية في علب حلويات كان صاحبها يروم تهريبها إلى تركيا"، قامت بأتخاذ الإجراءات اللازمة للمواد المضبوطة وفقا لمحاضر مشتركة مع الجهات الساندة وحسب والتعليمات النافذة"

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية في محاولات متكررة للتهريب والتحايل على القانون.